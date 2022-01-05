Российские боевики обстреляли гуманитарный конвой УВКБ ООН в Счастье

Сегодня днем российские войска обстреляли город Счастье. Под обстрел попал гуманитарный конвой УВКБ ООН и повреждено здание ГСЧС.

Как сообщили в пресс-службе ООС, было около 50 выстрелов из крупнокалиберного пулемета, три выстрела из миномета 82 мм, 10 выстрелов из гранатомета АГС-17.

Обстрелы велись с территории подконтрольной террористической организации ЛНР населённого пункта Веселая гора.

Четыре автомобиля из состава гумконвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне.

В результате обстрела повреждено здание сервисного центра КПВВ и здание ГСЧС.

Также в селе Артема произошло прямое попадание снаряда в жилой дом. Пострадавших и погибших нет. Спасатели проводят работы на месте происшествия.