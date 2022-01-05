Донецкая железная дорога ограничила движение поездов из-за обстрелов

Донецкая железная дорога решила ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов. В связи с непредсказуемой ситуацией и возможными новыми обстрелами они будут ездить только на станцию ​​Фенольна (поселок Нью-Йорк).

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Несмотря на гарантии безопасности, которые были предоставлены представителями вооруженных формирований на линии проведения боевых действий, с неподконтрольной территории снова начались обстрелы украинских городов в Донецкой области.

«Около 8 часов утра, недалеко от железнодорожной станции Скотувата (Верхнеторецкое), начался артобстрел. Заметим, что на этом участке Донецкой железной дороги проводятся ремонтно-восстановительные работы. Но даже после предоставления гарантий о прекращении огня, соблюдать их на неподконтрольной территории не стали. Работы были приостановлены, а работники доставлены в хранилища, что помогло избежать жертв», — сообщили в Донецкой железной дороге.

Участок железной дороги между Нью-Йорком (ранее Новгородское) и Верхнеторецким не работал в 2015–2019 годах. В конце 2019 станцию ​​отремонтировали и туда снова пустили электрички.