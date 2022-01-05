Из-за российских обстрелов в Луганской области обесточены 4 населенных пункта и еще 2 - частично

В Луганском энергетическом объединении рассказали о проблемах с поставкой электроэнергии в населенные пункты области. Сегодня утром из-за массированных обстрелов российской артиллерии поселки Новозвановка и Троицкое оказались без электроэнергии после повреждения линии ПЛ-10 кВ. 474 потребителя этих населенных пунктов без света.

Также по состоянию на 12:00 остается обесточенным:

-ПЛ-35кВ Станично-Луганская – Рыбхоз;

-ПС-35кВ: Рыбхоз;

-5-ПЛ-10кВ;

-67ТП;

Без света 4 населённых пункта: Болотене; Макарово, Валуйское, Ольховая – 4250 потребителей.

остается обесточено на ПС-35кВ "Станично-Луганская":

-4 ПЛ-10кВ;

-30 ТП;

Частично обесточены 2 населенных пункта: Станица Луганская, Макарово- 1113 потребителей.

В 9-30 бригады РЭС допущены на рабочие места:

- ПЛ-10кВ №31- пролет 2-3 перебит провод.

- ПЛ-10кВ №30-пролет 3-4 перебит провод.

- ПЛ-10кВ №29-пролет 4-5 перебит провод.

-ПЛ-10кВ №28- пролет 4-5 перебит провод.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. Энергетики оперативно работают, чтобы вернуть в дом свет и тепло.