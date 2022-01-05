Из-за российских обстрелов в Луганской области обесточены 4 населенных пункта и еще 2 - частично

Из-за российских обстрелов в Луганской области обесточены 4 населенных пункта и еще 2 - частичноСегодня, 12:50
В Луганском энергетическом объединении рассказали о проблемах с поставкой электроэнергии в населенные пункты области. Сегодня утром из-за массированных обстрелов российской артиллерии поселки Новозвановка и Троицкое оказались без электроэнергии после повреждения линии ПЛ-10 кВ. 474 потребителя этих населенных пунктов без света.
Также по состоянию на 12:00 остается обесточенным:
- -ПЛ-35кВ Станично-Луганская – Рыбхоз;
- -ПС-35кВ: Рыбхоз;
- -5-ПЛ-10кВ;
- -67ТП;
Без света 4 населённых пункта: Болотене; Макарово, Валуйское, Ольховая – 4250 потребителей.
остается обесточено на ПС-35кВ "Станично-Луганская":
- -4 ПЛ-10кВ;
- -30 ТП;
Частично обесточены 2 населенных пункта: Станица Луганская, Макарово- 1113 потребителей.
В 9-30 бригады РЭС допущены на рабочие места:
- - ПЛ-10кВ №31- пролет 2-3 перебит провод.
- - ПЛ-10кВ №30-пролет 3-4 перебит провод.
- - ПЛ-10кВ №29-пролет 4-5 перебит провод.
- -ПЛ-10кВ №28- пролет 4-5 перебит провод.
В настоящее время ведутся восстановительные работы. Энергетики оперативно работают, чтобы вернуть в дом свет и тепло.