За 17 февраля в Луганской области лабораторно подтверждено 748 новых случаев COVID-19.

География выявленных заболеваний:

Наибольшее количество заболевших выявлено в Северодонецке - 241 человек. В других городах и районах выявлено: Лисичанск – 121, Рубежное – 66, Беловодск – 10, Белокуракино – 2, Кременная – 34, Марковский район – 18, Меловской район – 26, Новоайдар – 40, Новопсков – 16, Попасная – 56, Станица Луганская - 23, Сватово - 36, Старобельск – 42, Троицкое – 17.

От осложнений за сутки умерли 6 человек.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 76990 случаях. Всего с начала пандемии в Луганской области от этой болезни умер 2 351 человек.

Выздоровели – 62 876 (за последние сутки – 683), лечатся – 11 763 (548 – стационарно, 11 215 – амбулаторно).

Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 1307 (при пороговом уровне – 75), уровень госпитализации – 63,1 (при пороговом уровне – 60).

По данным Министерства охраны здоровья, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 34 938 новых случаев; летальных – 282; осуществлено 116 625 тестирований; выздоровели 29 254 человека.