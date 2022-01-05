В Новодружеске нашли мертвую 14-летнюю девушку и парня

В Луганской области полиция устанавливает обстоятельства гибели парня и несовершеннолетней девушки в городе Новодружеск.

Сегодня, 18 февраля, в полицию Лисичанска поступило сообщение об обнаружении двух тел у дома по ул. Грушевского города Новодружеск. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты, криминалисты, кинологи, сотрудники ювенальной превенции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Полицейскими установлено, что погибшими 14-летняя ученица одной из школ города и 19-летний парень.

Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.