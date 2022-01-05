Vodafone объяснила проблемы со связью в Луганской и Донецкой областях

Сегодня, 18 февраля, ночью на Донбассе местные жители сообщили о проблемах в работе мобильного оператора Vodafone. Как оказалось, причиной тому был акт вандализма.

Как сообщила пресс-cлужба Vodafone, причиной отсутсвия мобильной связи стал обрыв волоконно-оптической линии связи вследствие акта вандализма.

"После непродолжительного отсутствия связь восстановили путем перемаршрутизации трафика", - отметили у мобильного оператора.

Согласно данным жителей, связь с мобильным оператором отсутствовала на территории Славянска, Краматорска, Покровска, Белокуракино, Северодонецка и других городов.







