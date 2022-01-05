За сутки в Луганской и Донецкой областей 60 обстрелов со стороны российских подразделений - артиллерия и минометы

17 февраля В Луганской и Донецкой областях зафиксировано 60 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли в Луганской области:

Новотошковское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Новозвановку – из артиллерии калибра 152 мм.

Станицу Луганскую - дважды из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.

Попасную – из станковых противотанковых гранатометов.

Сизое - из артиллерии калибра 122 мм.

Врубовку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

В Донецкой области:

Новоселовку Вторую - из противотанковых ракетных комплексов.

Водяное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.

Трудовское – из минометов калибра 82 мм.

Старогнатовку – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Южное и Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Троицкое – по вооружению танка, минометам калибра 120 мм и 82 мм.

Зайцево - из минометов калибра 82мм, автоматических станковых гранатометов.

Пески - из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия.

Гольмовский – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

Авдеевку, Шумы, Травневе, Невельское, Донецкое, Опытное, Гранитное - из минометов калибра 120 мм.

Широкино – из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один – боевую травму. Состояние здоровья раненого военнослужащего – средней тяжести, травмированного – удовлетворительное.

В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица.

Также, вчера российской артиллерией обстрелами повреждено сооружение детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушены 2 частных дома в Станице Луганской. Три работника дошкольного учебного заведения получили контузии.

Кроме того, вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка и повредили здание местной общеобразовательной школы, газопровод и частный дом.