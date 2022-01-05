За сутки в Луганской и Донецкой областей 60 обстрелов со стороны российских подразделений - артиллерия и минометы

За сутки в Луганской и Донецкой областей 60 обстрелов со стороны российских подразделений - артиллерия и минометыСегодня, 10:13
17 февраля В Луганской и Донецкой областях зафиксировано 60 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли в Луганской области:
- Новотошковское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
- Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Новозвановку – из артиллерии калибра 152 мм.
- Станицу Луганскую - дважды из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.
- Попасную – из станковых противотанковых гранатометов.
- Сизое - из артиллерии калибра 122 мм.
- Врубовку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
В Донецкой области:
- Новоселовку Вторую - из противотанковых ракетных комплексов.
- Водяное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.
- Трудовское – из минометов калибра 82 мм.
- Старогнатовку – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Южное и Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
- Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
- Троицкое – по вооружению танка, минометам калибра 120 мм и 82 мм.
- Зайцево - из минометов калибра 82мм, автоматических станковых гранатометов.
- Пески - из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия.
- Гольмовский – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.
- Авдеевку, Шумы, Травневе, Невельское, Донецкое, Опытное, Гранитное - из минометов калибра 120 мм.
- Широкино – из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.
От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один – боевую травму. Состояние здоровья раненого военнослужащего – средней тяжести, травмированного – удовлетворительное.
В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица.
Также, вчера российской артиллерией обстрелами повреждено сооружение детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушены 2 частных дома в Станице Луганской. Три работника дошкольного учебного заведения получили контузии.
Кроме того, вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка и повредили здание местной общеобразовательной школы, газопровод и частный дом.