В Северодонецке 21 февраля отключат воду

В связи с плановым обесточиванием ООО «Луганское энергетическое объединение» подстанции коммунального предприятия «Северодонецкводоканал» в городе Северодонецк 21 февраля 2022 года с 09:00 до 15:00 будет отсутствовать водоснабжение.

Как рассказали в пресс-службе КП «Северодонецкводоканал», в рамках системных испытаний объединенной энергетической системы Украины, изолированной от ОЭС Беларуси и ЕЭС РФ, будут проводиться работы по обеспечению устойчивой деятельности магистральных электросетей.

Отключение энергосети Украины от сетей Беларуси и РФ, проводится в рамках тестирования украинской энергосистемы для последующего присоединения к европейскому рынку электроэнергии через Европейскую сеть операторов системы передачи или ENTSO-E.

«Укрэнерго» завершило все испытания, необходимые для подключения энергосистемы Украины к европейской системе ENTSO-E и работа в автономном режиме будет одним из последних тестирований перед подключением к энергорынку ЕС.