В Луганской и Донецкой областях российская артиллерия обстреливает школы, садики и гражданскую инфраструктуру

В Луганской и Донецкой областях российская артиллерия обстреливает школы, садики и гражданскую инфраструктуруСегодня, 14:35
По состоянию на 12 часов 17 февраля 2022 года со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня, 27 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Большинство целей - гражданская инфраструктура, школы, детские садики, дома творчества.
По окрестностям Новотошковского российские наемники трижды открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Водяного боевики обстреливали позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.
В направлении Трудовского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм.
В направлении Старогнатовки – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Старый Айдар и Марьинка - из минометов калибра 120 мм.
В направлении Южное и Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
В направлении Лобачево – из минометов калибра 82 мм.
В направлении Новоселовка – 2 из противотанковых ракетных комплексов
В направлении Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
В направлении Маринка – из минометов калибра 120 мм.
По направлению Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
В направлении Троицкое – из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
В направлении Попасная – из станковых противотанковых гранатометив
В направлении Зайцево – из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Невельское - из минометов калибра 120 мм
В направлении Шумы - из минометов калибра 120 мм
В направлении Новозвановка – из артиллерии калибра 152 мм,
В направлении Травневе - из минометов калибра 120 мм
В направлении Станица Луганская - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
В направлении Авдеевка - из минометов калибра 120 мм
В направлении Пески - из минометов калибра 82 мм.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.
Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.