В Луганской и Донецкой областях российская артиллерия обстреливает школы, садики и гражданскую инфраструктуру

По состоянию на 12 часов 17 февраля 2022 года со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня, 27 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Большинство целей - гражданская инфраструктура, школы, детские садики, дома творчества.

По окрестностям Новотошковского российские наемники трижды открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного боевики обстреливали позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.

В направлении Трудовского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Старогнатовки – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Старый Айдар и Марьинка - из минометов калибра 120 мм.

В направлении Южное и Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

В направлении Лобачево – из минометов калибра 82 мм.

В направлении Новоселовка – 2 из противотанковых ракетных комплексов

В направлении Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

В направлении Маринка – из минометов калибра 120 мм.

По направлению Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Троицкое – из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

В направлении Попасная – из станковых противотанковых гранатометив

В направлении Зайцево – из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Невельское - из минометов калибра 120 мм

В направлении Шумы - из минометов калибра 120 мм

В направлении Новозвановка – из артиллерии калибра 152 мм,

В направлении Травневе - из минометов калибра 120 мм

В направлении Станица Луганская - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

В направлении Авдеевка - из минометов калибра 120 мм

В направлении Пески - из минометов калибра 82 мм.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.