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Станица Луганская из-за обстрела осталась без электроэнергии

Сегодня, 11:33 citynews.net.ua | Напечатать

В результате сегодняшнего обстрела Станицы-Луганской российскими оккупантами повреждены две воздушные линии 10 кВ и одна ПЛ-35 кВ, в настоящее время потребители прифронтового города частично находятся без света.

Как сообщили в пресс-службе ЛЭО, возобновить энергоснабжение жителям Станицы-Луганской энергетикам Луганской области из-за постоянных обстрелов пока не удается.
Работники компании ждут более стабильной ситуации и гарантий безопасности от российских террористов для проведения восстановительных работ.

Один из снарядов разорвался в трехстах метрах от важного энергетического объекта, подстанции. Пришлось немедленно эвакуировать рабочий персонал Общества в укрытие.

Как мы сообщали ранее, российские террористы сегодня утром обстреляли Кондрашевскую Новую на окраине Станицы Луганской. Один из снарядов попал в детский сад. Из-за карантина никого из детей не было в группах, но пострадали две сотрудницы этого учреждения.


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