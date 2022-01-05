СБУ разоблачила «замгенпрокурора ЛНР» Екатерину Стегленко на массовой фабрикации дел против жителей оккупированного Луганска

В ходе следственно-оперативных действий оперативники задокументировали факты противоправной деятельности так называемой «заместительницы генпрокурора ЛНР» Екатерины Стегленко.

По информации следствия, злоумышленница причастна к преследованию и незаконным заключениям граждан на территории оккупированной территории Луганской области.

Для этого она организовывала фабрикацию «дел» и задержание людей под вымышленными предлогами за их проукраинскую позицию.

Подозреваемая является бывшей сотрудницей Луганской прокуратуры, которая в 2014 году присоединилась к незаконным вооруженным формированиям. Там входила в состав так называемых МГБ ЛНР и генпрокуратуры, где впоследствии стала одной из руководительниц.

Находясь на этой должности, она контролировала действия подчиненных во время преследований местных жителей и организовывала незаконные обвинения граждан в судах боевиков.

На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 110 (умышленные действия, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении его в общегосударственный розыск.

К злоумышленнице будет применена процедура специального досудебного расследования и специального судебного разбирательства.