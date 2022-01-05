В Луганской области Минреинтеграции «круглыми столами» как-то усиливает социальную сплоченность в общинах Востока Украины

Как сообщает пресс-служба Минреинтеграции, цель круглых столов — усилить социальную сплоченность благодаря внедрению современных методов работы с конфликтами, апробации практик анализа конфликтов и развития системы реагирования на них. Профильные специалисты в активном формате обсудят разнообразный опыт разрешения конфликтов мирным путем, в том числе посредством организации групповых диалоговых процессов.

Локациями таких мероприятий стали громады Востока Украины, в частности, это населенные пункты Меловое, Сватово Луганской области и Константиновка, Ильиновка и Мангуш в Донецкой области. К таким собраниям приобщены представители Минреинтеграции, облгосадминистраций, органов местного самоуправления и общественности. Также в работе этой инициативы принимают участие специалисты Геоинформационной системы мониторинга, анализа, оценки и разрешения конфликтов (ГИСМАОВК), которые хорошо разбираются в инструментариях трансформации конфликтов.

Как сообщили в Директорате развития мира Минреинтеграции, такие мероприятия происходили и раньше, однако они особенно нужны, чтобы продемонстрировать единство всех слоев украинского народа и всех без исключения ее регионов. От столицы и до самого отдаленного уголка нашей страны мы единственная семья, Украинское государство.

Отметим, что вчера такие круглые столы состоялись в Новоайдаре и Северодонецке в Луганской области, сегодня они продолжались в Меловом, что непосредственно на границе с РФ. Завтра, 16 февраля, по теме бесконфликтного и консолидированного общества будут говорить в Сватове в Луганской области. А 17 февраля — уже в Константиновке и Ильиновке Донецкой области. Завершится этот диалоговый марафон в поселке Мангуш Донецкой области 18 февраля.

Ожидаемым результатом устроители круглых столов считают широкое ознакомление местных громад с методиками трансформации конфликтов и нахождения площадок диалога на разных уровнях. Особый акцент здесь — адаптация такого опыта в громадах, испытавших негативное влияние вследствие вооруженного конфликта и изучение в них рисков возникновения конфликтов ради предотвращения нежелательных последствий.