» » У Путина в ответ на обращение о признании «ЛНР» и «ДНР» ответили что-то невнятное

У Путина в ответ на обращение о признании «ЛНР» и «ДНР» ответили что-то невнятное

Сегодня, 12:58 citynews.net.ua | Напечатать

Президент РФ Владимир Путин получил обращение Госдумы о признании «ЛНР» и «ДНР». Однако, в Кремле считают, что это «не коррелируется» с минскими соглашениями.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Путин принял к сведению обращение Госдумы.

«Какого-то четкого регламента на сей счет не существует. Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению… Признание «ЛНР» и «ДНР» не коррелируется с минскими соглашениями», — отметил он.

Как мы сообщали ранее, вчера Госдума поддержала проект о признании террористических организаций «ЛНР» и «ДНР» независимыми государствами.
Госдума вчера обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании «ЛДНР». Проект поддержал 351 депутат.

Для объяснения невнятности ответа необходимо привести энциклопедическое толкование термина: корреляция — статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин. Может быть как положительной, так и отрицательной. 


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