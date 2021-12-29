В Луганской области 738 новых случаев COVID-19 и восемь умерших от осложнений

За 15 февраля в Луганской области лабораторно подтверждено 738 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 8 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 75416 заболевших COVID-19. Умерли от осложнений - 2341 пациент.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 31 513 случаев коронавирусной болезни и 310 смертей от Covid-19.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество новых случаев выявлено в Киеве, где коронавирус подтвердили у 4378 человек. Также в Киеве наибольшее количество смертей - 29 умерших от осложнений.

Также высокий уровень заболеваемости в Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях, где ежедневно выявляется более полутора тысяч новых случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине коронавирус подтвердился 4 603 930 раз, зафиксировано 3 839 314 выздоровлений. Умерли от осложнений 103 565 человек.