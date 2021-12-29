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Российские боевики обстреляли Станицу Луганскую и Орехово из минометов

Сегодня, 09:54 citynews.net.ua | Напечатать

За прошедшие сутки, 15 февраля, в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы обстреливали Катеринвку из противотанковых ракетных комплексов.

Село Лобачево российские террористы обстреляли из ручных противотанковых гранатометов.

Район Орехово вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали из тяжелых минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вчера и сегодня Станцу Луганскую российские боевики дважды обстреляли из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий российских боевиков нет.



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