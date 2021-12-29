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Хакеры атаковали Приватбанк и Ощадбанк

Вчера, 19:55 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня хакеры устроили атаку на государственные украинские банки Приватбанк и Ощадбанк. Также под атакой оказались сайты Минобороны и ВСУ.

Как сообщили в Центре Стратегических коммуникаций и информационной безопасности, в течение последних часов «Приватбанк» находится под массированной DDS-атакой. Пользователи Приват24 сообщают о проблемах с платежами и с работой приложения.

Некоторым пользователям совсем не удается зайти в Приват24, у других не отображаются баланс и последние транзакции.

В Привате уверяют, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет. Кибератака касается исключительно приложения Приват24. Остальные денежные операции выполняются в обычном режиме.

Также в банке сообщили, что специалисты до сих пор устраняют последствия DDOS-атаки и возобновляют стабильную работу системы, но готовятся к новым атакам.

В работе Ощадбанка также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает.

Кроме того атакованы сайты Минобороны и ВСУ. Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают.


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