» » СБУ задержала шпионку РФ, готовившую акции против сотрудников спецслужб в Луганской области

СБУ задержала шпионку РФ, готовившую акции против сотрудников спецслужб в Луганской области

Вчера, 15:26 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области задержана агентка так называемого «МГБ ЛНР». Она собирала разведданные для совершения террористических атак с использованием взрывчатки против подразделений СБУ.

По данным следствия, местная жительница, которая в апреле 2021 года была завербована гражданином РФ, представителем разведки незаконных вооруженных формирований на ТОТ ОРЛО. По заданию своего куратора, агентка собирала сведения об админзданиях, автотранспорте, а также личные данные сотрудников СБУ на территории Луганской области.

Для передачи полученной информации определены закрытые каналы связи.

Благодаря оперативному реагированию сотрудников украинской спецслужбы удалось предотвратить совершение взрывов, направленных против подразделений СБУ, задействованных в проведении операции Объединенных сил.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 19:55

Хакеры атаковали Приватбанк и Ощадбанк

Вчера, 15:26

СБУ задержала шпионку РФ, готовившую акции против сотрудников спецслужб в Луганской области

Вчера, 12:44

Госдума РФ обратилась к Путину с просьбой признать независимость так называемых «ЛНР» и «ДНР»

Вчера, 10:06

После выходных в Луганской области выявлено 772 заболевших COVID-19

Вчера, 09:59

В Луганской и Донецкой областях 5 обстрелов за сутки - ранены двое бойцов ВСУ

14-02-2022, 23:57

США официально перемещает посольства в Украине из Киева во Львов

14-02-2022, 23:50

Зеленский назначил 16 февраля Днем единения

14-02-2022, 14:37

Для учителей Луганской области купили 747 ноутбуков

14-02-2022, 13:46

В Старобельске водитель сбил двух велосипедистов и скрылся

14-02-2022, 11:30

Министр здравоохранения Виктор Ляшко посетил пункт бесплатной вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»

14-02-2022, 10:36

За воскресенье в Луганской области 245 заболевших COVID-19

14-02-2022, 10:25

В Луганской и Донецкой областях зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня

Новости Украины:

14-02-2022, 11:26

В Киеве ночью горела гимназия восточных языков

10-02-2022, 14:58

В Киеве планируют запретить кондиционеры и изменение формы балконов на фасадах в историческом центре города

4-02-2022, 13:25

В Одессе несколько центральных улиц на  сутки остались без воды

2-02-2022, 16:55

Кабмин поддержал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией

1-02-2022, 13:15

Аэропорт «Борисполь» украсят портретами выдающихся женщин-ученых

24-01-2022, 10:47

Як знайти роботу в Європі

14-01-2022, 10:02

В Украине взломаны или не работают сайты нескольких министерств и Дія

11-01-2022, 22:37

В 2021 году Международный аэропорт «Киев» имени Сикорского обслужил 1 418 153 пассажира

11-01-2022, 18:27

В Киеве «заминировали» все школы

10-01-2022, 17:36

В Одессе задержали российского агента из Приднестровья

5-01-2022, 12:57

В Киеве за 2021 год зафиксировано 25 температурных рекордов

29-12-2021, 16:48

Почему стоит ехать в столицу для поиска работы?

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 



^Наверх

 