СБУ задержала шпионку РФ, готовившую акции против сотрудников спецслужб в Луганской области

В Луганской области задержана агентка так называемого «МГБ ЛНР». Она собирала разведданные для совершения террористических атак с использованием взрывчатки против подразделений СБУ.

По данным следствия, местная жительница, которая в апреле 2021 года была завербована гражданином РФ, представителем разведки незаконных вооруженных формирований на ТОТ ОРЛО. По заданию своего куратора, агентка собирала сведения об админзданиях, автотранспорте, а также личные данные сотрудников СБУ на территории Луганской области.

Для передачи полученной информации определены закрытые каналы связи.

Благодаря оперативному реагированию сотрудников украинской спецслужбы удалось предотвратить совершение взрывов, направленных против подразделений СБУ, задействованных в проведении операции Объединенных сил.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.