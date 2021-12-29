После выходных в Луганской области выявлено 772 заболевших COVID-19

За 14 февраля в Луганской области лабораторно подтверждено 772 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом умерли 6 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 74 678 случаев коронавируса. Умерли от осложнений - 2333 человека.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 29 724 случая COVID-19 и 305 смертей в результате осложнений коронавирусной болезни.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольше количество новых случаев подтверждено в Киеве - 4584 заболевших.

Также высокий рост заболеваемости в Одесской - 3315, Днепропетровской - 2446, Полтавской - 1375, Харьковской - 1354 и Запорожской - 1340 областях.

Летальных случаев больше всего зарегистрировали в Донецкой - 31, Хмельницкой - 23, Полтавской - 17, Ивано-Франковской, Львовской и Черниговской - по 16 человек областях.

За все время пандемии в Украине лабораторно подтвердили 4 572 417 случаев заражения коронавирусом, выздоровели - 3 811 630 пациентов, умерли от осложнений - 103 255 человек.