В Луганской и Донецкой областях 5 обстрелов за сутки - ранены двое бойцов ВСУ

В Луганской и Донецкой областях 5 обстрелов за сутки - ранены двое бойцов ВСУСегодня, 09:59
За прошедшие сутки, 14 февраля, в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Трехизбенки из ручных противотанковых гранатометов.
В Донецкой области российские боевики обстреливали Новотроицкое огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В окрестностях Песков боевики обстреливал позиции украинских военных из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Марьинки боевики задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.
Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и уничтожили 1 БПЛА противника.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.
В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.