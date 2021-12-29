В Луганской и Донецкой областях 5 обстрелов за сутки - ранены двое бойцов ВСУ

За прошедшие сутки, 14 февраля, в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Трехизбенки из ручных противотанковых гранатометов.

В Донецкой области российские боевики обстреливали Новотроицкое огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В окрестностях Песков боевики обстреливал позиции украинских военных из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Марьинки боевики задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и уничтожили 1 БПЛА противника.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.