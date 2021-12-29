США официально перемещает посольства в Украине из Киева во Львов

Государственный департамент США официально заявил о временном перемещении посольства в Украине из Киева во Львов.

Об этом говорится в заявлении Госсекретаря, опубликованном сегодня на сайте Госдепартамента США.

«У меня нет более высокого приоритета, чем безопасность американцев во всем мире, и это, конечно, включает наших коллег, служащих на наших постах за рубежом. Я и моя команда постоянно анализируем ситуацию в области безопасности, чтобы определить, когда благоразумие диктует изменение позиции» — заявил Энтони Блинкен.

«Учитывая это, мы находимся в процессе временного перемещения операций нашего посольства в Украине из посольства в Киеве во Львов в связи с резким ускорением наращивания российских сил.

Посольство будет продолжать взаимодействовать с украинским правительством, координируя дипломатическое взаимодействие в Украине. Мы также продолжаем интенсивные дипломатические усилия по деэскалации кризиса.

Эти осторожные меры предосторожности ни в коей мере не подрывают нашу поддержку или приверженность Украине. Наша приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима.

Путь к дипломатии остается доступным, если Россия решит добросовестно взаимодействовать. Мы с нетерпением ждем возвращения наших сотрудников в посольство, как только позволят условия.

Тем временем, я отдал распоряжение о принятии этих мер по одной причине — безопасность наших сотрудников — и мы настоятельно призываем всех оставшихся в Украине граждан США немедленно покинуть страну.

Граждане США, обращающиеся за экстренной помощью в Украине, должны заполнить онлайн-форму и Государственный департамент примет соответствующие последующие меры» — говорится в заявлении.



