Зеленский назначил 16 февраля Днем единения

Внешние и внутренние вызовы, стоящие сегодня перед Украиной, требуют от каждого гражданина ответственности, уверенности и конкретных действий. С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения.

Глава государства подписал соответствующий указ № 53/2022.

Как отметил в своем обращении Зеленский, сегодня Украину пугают большой войной и в который раз назначают дату военного вторжения. Но наше государство сейчас сильно, как никогда.

«Сегодня мы четко понимаем все вызовы, которые стоят перед нами, и что с ними делать. Мы уверены в себе, но не самоуверенны. Мы понимаем все опасности. Мы постоянно следим за ситуацией, просчитываем разные сценарии, готовим достойные ответы на все возможные агрессивные действия», – заявил он.

По словам Главы государства, Украине есть что противопоставить: свою прекрасную армию с уникальным боевым опытом и современным оружием, украинскую дипломатию, которая добилась поддержки со стороны практически всех лидеров цивилизованного мира. Также в государстве сформированы достаточные резервы, чтобы удержать курс национальной валюты и обеспечить стабильность финансовой системы.

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем ​​нападения. Мы сделаем его Днем единения», – подчеркнул Президент и сообщил о подписании соответствующего указа.

Согласно документу, 16 февраля будет поднят Государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах нашей страны, а в 10:00 будет исполнен Государственный гимн.

Кроме того, Кабинет Министров Украины должен утвердить план мероприятий, предусмотрев обеспечение с 1 марта 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих ВСУ на 30% и доведение до 20% с начала 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Также должна быть создана единая информационная платформа «UАразом» для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации с безопасностью, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства, а также организации надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан.

Правительство должно ускорить создание и функционирование системы территориальной обороны, надлежащего ресурсного обеспечения мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению.

Должностные лица обязаны находиться на работе и исполнять обязанности в соответствии с присягой; в случае нарушений к ним будут применяться санкции.