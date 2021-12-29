Для учителей Луганской области купили 747 ноутбуков

В рамках национального проекта «Ноутбук каждому учителю» Министерства образования и науки и Министерства цифровой трансформации за 2021 год приобретено 62 674 ноутбука для учебных заведений, в которых работают 191 380 учителей и обучаются 2 513 273 ученика. Об этом сообщил Министр образования и науки Сергей Шкарлетт на основании официальных отчетов всех областей по закупке ноутбуков.

В Луганской области для преподавателей 127 заведений среднего образования было закуплено и уже доставлено в школы 747 ноутбуков. При этом общая потребность составляет 1438 ноутбуков в 273 школах.

Средняя цена ноутбука по итогам двух тендеров составила 18 450 гривень. Всего на закупку было потрачено 13 140 400 гривень общегосударственной субвенции и 1 838 670 гривень из местных бюджетов.

Всего в Украине 60 тысяч ноутбуков должны получить 24 области и 10 районов Киева за счет субвенции и софинансирования от каждой из областей.