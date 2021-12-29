В Старобельске водитель сбил двух велосипедистов и скрылся

Вчера, 13 февраля, в 21.56 в полицию Старобельска поступило сообщение от диспетчера службы «103» о том, что вблизи магазина «Пивная бочка» города Старобельск произошло дорожно-транспортное происшествие, двое пострадавших.

Сотрудниками следственно-оперативной группы было установлено, что 51-летний водитель автомобиля «Toyota Сamry», не выбравший безопасной скорости движения, не справился с управлением, совершил наезд на велосипедистов, двигавшихся впереди в попутном направлении, и скрылся с места ДТП.

В результате дорожно-транспортного происшествия получили телесные повреждения 17-летняя девушка и 23-летний парень и были госпитализированы в больницу.

По словам водителя автомобиля «Toyota Сamry», он покинул место ДТП в связи с тем, что испугался ответственности за совершенное.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».