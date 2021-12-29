Министр здравоохранения Виктор Ляшко посетил пункт бесплатной вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»

В рамках рабочей поездки министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко посетил Луганскую область.

Сначала Виктор Ляшко посетил КПВВ «Станица Луганская», где пообщался с медицинским персоналом бесплатных пунктов тестирования и прививки против коронавируса. В личном разговоре с министром медицинские работники подтвердили, что желающие прививаться ежедневно, а вакцины хватает в полной мере для всех желающих.

«Сегодня у Украины есть мощная поддержка от Литвы, которая передает нам вакцину Johnson & Johnson для прививки украинцев, в том числе с временно оккупированных территорий на пунктах пропуска. Это позволит нам оградить еще больше наших граждан от тяжелого течения коронавирусной болезни», – отметил министр.

Также министр посетил Станично-Луганскую центральную районную больницу. Там он пообщался по поводу выплат повышенной заработной платы. По словам врачей, средств по пакетам НСЗУ достаточно, чтобы и дальше платить необходимый уровень заработной платы. Кроме того,

Виктор Ляшко поинтересовался ходом вакцинальной кампании и возможностей для развертывания дополнительных коек в случае увеличения количества инфицированных COVID-19, или же в случае обострения ситуации на фронте.

Кроме того, глава Министерства ознакомился с работой Новоайдарской больницы, где самостоятельно приобретено дорогостоящее оборудование, позволяющее лечебному заведению зарабатывать средства и выплачивать не только базовый уровень заработной платы, но даже больше.