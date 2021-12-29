За воскресенье в Луганской области 245 заболевших COVID-19

За 13 февраля в Луганской области лабораторно подтверждено 245 новых случаев COVID-19. Смертей от осложнений не зафиксировано.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 73 906 случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2327 человек.

По мнению Министра охраны здоровья Виктора Ляшко, после четырехнедельного стремительного роста количества новых подтвержденных случаев COVID-19 в Украине наблюдаются первые признаки стабилизации.

«Впервые за последние четыре недели количество выявленных в течение недели случаев COVID-19 и связанных с ним госпитализаций прекратило рост и демонстрирует спад. Признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются неделей раньше, чем это показывали наши прогнозы. В то же время за неделю больше всего увеличилось количество новых случаев на территории г. Киева (+ 51%)», – отметил глава Минздрава.

За прошедшие сутки Украине подтвердили 16 993 случаев коронавируса, умерли за сутки от осложнений 142 человека.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Киеве - 2293, Одесской - 1519, Днепропетровской - 1171, Харьковской - 1107. Черкасской - 823 областях.

Умерших от осложнений за последние сутки больше всего во Львовской области - 18 и в Киеве - 14, а также в Запорожской - 13, Закарпатской, Винницкой и Харьковской - по 10 человек областях.