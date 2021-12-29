» » За воскресенье в Луганской области 245 заболевших COVID-19

За воскресенье в Луганской области 245 заболевших COVID-19

Сегодня, 10:36 citynews.net.ua | Напечатать

За 13 февраля в Луганской области лабораторно подтверждено 245 новых случаев COVID-19. Смертей от осложнений не зафиксировано.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 73 906 случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2327 человек.

По мнению Министра охраны здоровья Виктора Ляшко, после четырехнедельного стремительного роста количества новых подтвержденных случаев COVID-19 в Украине наблюдаются первые признаки стабилизации.

«Впервые за последние четыре недели количество выявленных в течение недели случаев COVID-19 и связанных с ним госпитализаций прекратило рост и демонстрирует спад. Признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются неделей раньше, чем это показывали наши прогнозы. В то же время за неделю больше всего увеличилось количество новых случаев на территории г. Киева (+ 51%)», – отметил глава Минздрава.

За прошедшие сутки Украине подтвердили 16 993 случаев коронавируса, умерли за сутки от осложнений 142 человека.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Киеве - 2293, Одесской - 1519, Днепропетровской - 1171, Харьковской - 1107. Черкасской - 823 областях.

Умерших от осложнений за последние сутки больше всего во Львовской области - 18 и в Киеве - 14, а также в Запорожской - 13, Закарпатской, Винницкой и Харьковской - по 10 человек областях.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:37

Для учителей Луганской области купили 747 ноутбуков

Сегодня, 13:46

В Старобельске водитель сбил двух велосипедистов и скрылся

Сегодня, 11:30

Министр здравоохранения Виктор Ляшко посетил пункт бесплатной вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»

Сегодня, 10:36

За воскресенье в Луганской области 245 заболевших COVID-19

Сегодня, 10:25

В Луганской и Донецкой областях зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня

Вчера, 12:12

В Станице Луганской взорвалось кафе - 12 человек пострадало

11-02-2022, 23:33

СНБО и Зеленский ввели санкции против телеканала НАШ за антиукраинскую деятельность

11-02-2022, 22:44

В Счастье задержали жадного «телефонного» мошенника с 30 тысячами гривень

11-02-2022, 14:18

СБУ обнаружила в Луганской области арсенал российских диверсантов, взрывавших автомобили ВСУ

11-02-2022, 10:25

В Луганской области 717 случаев COVID-19

11-02-2022, 10:19

Российские боевики обстреляли район Попасной

10-02-2022, 15:10

В Украине за льготный период оформлено более 88 тысяч автомобилей «на еврономерах»

Новости Украины:

Сегодня, 11:26

В Киеве ночью горела гимназия восточных языков

10-02-2022, 14:58

В Киеве планируют запретить кондиционеры и изменение формы балконов на фасадах в историческом центре города

4-02-2022, 13:25

В Одессе несколько центральных улиц на  сутки остались без воды

2-02-2022, 16:55

Кабмин поддержал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией

1-02-2022, 13:15

Аэропорт «Борисполь» украсят портретами выдающихся женщин-ученых

24-01-2022, 10:47

Як знайти роботу в Європі

14-01-2022, 10:02

В Украине взломаны или не работают сайты нескольких министерств и Дія

11-01-2022, 22:37

В 2021 году Международный аэропорт «Киев» имени Сикорского обслужил 1 418 153 пассажира

11-01-2022, 18:27

В Киеве «заминировали» все школы

10-01-2022, 17:36

В Одессе задержали российского агента из Приднестровья

5-01-2022, 12:57

В Киеве за 2021 год зафиксировано 25 температурных рекордов

29-12-2021, 16:48

Почему стоит ехать в столицу для поиска работы?

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 



^Наверх

 