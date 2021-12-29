13 февраля в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Катериновки из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксировано 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

В Донецкой области в направлении поселка Водяное боевики вели обстрел из стрелкового оружия.

Недалеко от Марьинки российские наемники обстреливали позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В окрестностях Водного что на Приазовье вооруженные формирования Российской Федерации вели обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения.