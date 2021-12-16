» » В Станице Луганской взорвалось кафе - 12 человек пострадало

В Станице Луганской взорвалось кафе - 12 человек пострадало

Вчера, 12:12 citynews.net.ua | Напечатать

 12 февраля в 17:44 в «Службу Спасения 101» поступило сообщение о возгорании в кафе по адресу пгт Станица Луганская, улица Горького. В ходе проведения разведки звеном ГЗДС было установлено, что предположительно в результате взрыва баллона с бытовым газом в металлической пристройке к кафе произошел пожар в помещении на пл. 160 кв. м, в результате чего пострадали 12 посетителей (2 из них дети), находившиеся в то время в помещении кафе, также существует угроза взрыва других баллонов с газом.

Пожар был локализован в 19:15 на площади 160 кв. и в 21:52 ликвидирован.

В результате пожара были уничтожены: покрытие, перекрытие, внутренняя отделка стен, бытовая техника, электротехника в помещении кафе на площади 160 кв. м.

Предварительная причина пожара: взрыв баллона с находившимся в данном заведении бытовым газом.

На месте происшествия работали 4 единицы техники, 15 человек личного состава, штаб ОКЦ, мобильная оперативная группа Главного управления, и.о. начальника Главного управления, сотрудники Национальной полиции, аварийная бригада РЭС, Экстренная медицинская помощь.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают специалисты.

Информация о пострадавших: 5 пострадавших имеют переломы разной степени, 4 пострадавших с легкими степенями ожогов. Из 12 пострадавших 9 госпитализированы.

  


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 12:12

В Станице Луганской взорвалось кафе - 12 человек пострадало

11-02-2022, 23:33

СНБО и Зеленский ввели санкции против телеканала НАШ за антиукраинскую деятельность

11-02-2022, 22:44

В Счастье задержали жадного «телефонного» мошенника с 30 тысячами гривень

11-02-2022, 14:18

СБУ обнаружила в Луганской области арсенал российских диверсантов, взрывавших автомобили ВСУ

11-02-2022, 10:25

В Луганской области 717 случаев COVID-19

11-02-2022, 10:19

Российские боевики обстреляли район Попасной

10-02-2022, 15:10

В Украине за льготный период оформлено более 88 тысяч автомобилей «на еврономерах»

10-02-2022, 14:54

МИД Украины просит ОБСЕ подготовить доклад о российской паспортизации оккупированных Луганска и Донецка

10-02-2022, 12:12

ООН и «Врачи мира» доставили гуманитарную помощь в оккупированную часть Луганской области

10-02-2022, 11:25

В Луганской области 756 заболевших COVID-19 и 8 умерших

10-02-2022, 11:16

Семь лет назад 17 украинцев погибли во время обстрела российскими «Смерчами» Краматорска

9-02-2022, 11:20

В Луганской области опорные больницы получат 4 кислородные станции

Новости Украины:

10-02-2022, 14:58

В Киеве планируют запретить кондиционеры и изменение формы балконов на фасадах в историческом центре города

4-02-2022, 13:25

В Одессе несколько центральных улиц на  сутки остались без воды

2-02-2022, 16:55

Кабмин поддержал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией

1-02-2022, 13:15

Аэропорт «Борисполь» украсят портретами выдающихся женщин-ученых

24-01-2022, 10:47

Як знайти роботу в Європі

14-01-2022, 10:02

В Украине взломаны или не работают сайты нескольких министерств и Дія

11-01-2022, 22:37

В 2021 году Международный аэропорт «Киев» имени Сикорского обслужил 1 418 153 пассажира

11-01-2022, 18:27

В Киеве «заминировали» все школы

10-01-2022, 17:36

В Одессе задержали российского агента из Приднестровья

5-01-2022, 12:57

В Киеве за 2021 год зафиксировано 25 температурных рекордов

29-12-2021, 16:48

Почему стоит ехать в столицу для поиска работы?

16-12-2021, 16:21

ЕБРР подтвердил выделение 190 млн евро на ремонт автодороги M-05 Киев – Одесса

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 



^Наверх

 