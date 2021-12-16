В Станице Луганской взорвалось кафе - 12 человек пострадало

12 февраля в 17:44 в «Службу Спасения 101» поступило сообщение о возгорании в кафе по адресу пгт Станица Луганская, улица Горького. В ходе проведения разведки звеном ГЗДС было установлено, что предположительно в результате взрыва баллона с бытовым газом в металлической пристройке к кафе произошел пожар в помещении на пл. 160 кв. м, в результате чего пострадали 12 посетителей (2 из них дети), находившиеся в то время в помещении кафе, также существует угроза взрыва других баллонов с газом.

Пожар был локализован в 19:15 на площади 160 кв. и в 21:52 ликвидирован.

В результате пожара были уничтожены: покрытие, перекрытие, внутренняя отделка стен, бытовая техника, электротехника в помещении кафе на площади 160 кв. м.

Предварительная причина пожара: взрыв баллона с находившимся в данном заведении бытовым газом.

На месте происшествия работали 4 единицы техники, 15 человек личного состава, штаб ОКЦ, мобильная оперативная группа Главного управления, и.о. начальника Главного управления, сотрудники Национальной полиции, аварийная бригада РЭС, Экстренная медицинская помощь.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают специалисты.

Информация о пострадавших: 5 пострадавших имеют переломы разной степени, 4 пострадавших с легкими степенями ожогов. Из 12 пострадавших 9 госпитализированы.