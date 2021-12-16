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СНБО и Зеленский ввели санкции против телеканала НАШ за антиукраинскую деятельность

Вчера, 23:33 citynews.net.ua | Напечатать

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении телеканала «НАШ», принадлежащего экснардепу Евгению Мураеву.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания, введены ограничительные санкции против компании «Наша Прага», против компании «НАШ 24», «НАШ 365» и компании «Демосена Інвестментс ЛТД», непосредственно владеющей всеми этими организациями и зарегистрированной на Кипре в городе Лимасол.

Сегодня же вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие это решение о введении санкций против телеканала НАШ бывшего народного депутата Евгения Мураева. Соответствующиq указ №52/2022 и прилагающиеся документы опубликованы на сайте главы государства.

Речь не идет — НАШ, ваш, мой, твой — любые документы мы рассматриваем по представлению СБУ и принимаем решение«.

Ранее против этой телекомпании, траснлирующей тезисы российской и антиукраинской пропаганды, велось расследование СБУ. 

Также в Украине был организован сбор голосов под  петицией о блокировке этого канала, которая набрала необходимое количество голосов на сайте Офиса президента.

Три недели тому Министерство иностранных дел Британии заявило, что нашло доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину. 

По мнению британских спецслужб вотенциальным кандидатом на главу правительства российских коллаборантов рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев.

В свою очередь Евгений Мураев заявил что решение принято без доказательсв и обсуждения.

«То, что прозвучало это означает закрытие телеканала «НАШ». Это значит, что мы будем пока в интернете, но с понедельника мы переходим к бессрочным акциям протеста… О том, как это будет и где, мы сообщим дополнительно…

По нашей информации, докладывал Баканов. Вопрос принят без обсуждения, без документов, без доказательств. Это форма расправы».


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