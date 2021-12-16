В Счастье задержали жадного «телефонного» мошенника с 30 тысячами гривень

Сегодня, 11 февраля, в 09:39 в Счастьенскую полицию поступило сообщение от женщины о том, что ее 76-летняя мать стала жертвой мошенника.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, который приставился врачом - травматологом и сообщил, что ее сын находится в больнице и ему немедленно нужны деньги на лечение после ДТП. После этого звонка к пенсионерке домой пришел неизвестный мужчина за деньгами. Женщина пригласила его в свой дом, достала деньги, но попросила незнакомца немного подождать, пока она не позвонит дочери.

Мужчина выхватил из рук старушки деньги в сумме 30 тысяч гривен и скрылся.

Учитывая информацию, предоставленную потерпевшей, проанализировав метод совершения преступления и имеющуюся оперативную информацию, полицейские немедленно разослали ориентировку с приметами предполагаемого нарушителя на блокпосты, мобильные и патрульные наряды и во все территориальные отделы полиции.

Правонарушитель был задержан на одном из блокпостов. Во время проведения неотложных следственно-оперативных мероприятий у мужчины были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтвердившие его причастность к совершению преступления, часть денег, потому что вторую часть денег он успел положить на карточку своему приспешнику, да еще и наркотическое средство - марихуану.

Как пояснил задержанный, он вместе со своим товарищем, с которым вместе отбывал наказание в местах лишения свободы, работали по схеме "Ваш родственник в беде". Товарищ звонил по телефону жертве, а он приходил к жертве за деньгами. Часть денежной добычи он перечислял сообщнику, а остальную часть - оставлял себе.

38-летний судимый житель Станицы Луганской задержан полицейскими в порядке статьи 208 УПК Украины.

В рамках открытого по данному факту уголовного производства по статьям 190 (Мошенничество) и 186 (Грабеж) УК Украины проводятся необходимые следственные действия и проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории области.