СБУ обнаружила в Луганской области арсенал российских диверсантов, взрывавших автомобили ВСУ

СБУ обнаружила в Луганской области арсенал российских диверсантов, взрывавших автомобили ВСУВчера, 14:18
В ходе оперативных действий в Луганской области установлено местонахождение скрытого арсенала с боеприпасами участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.
Схрон с боевыми средствами поражения обнаружен в полуразрушенном здании в нескольких километрах от госграницы.
При осмотре тайника правоохранители изъяли более 70 ручных гранат РГД-5.
По предварительным данным, тайник обустроили участники диверсионно-разведывательной группы боевиков, причастной к серии взрывов на территории региона. В состав вражеского подразделения входил взрывотехник из РФ.
Установлено, что в 2015 году злоумышленники совершили подрывы радиолокационной станции и двух автомобилей сотрудников СБУ и Государственной пограничной службы.
Вражеская диверсионная группа была нейтрализована в ходе масштабной спецоперации в 2018 году. По материалам украинской спецслужбы главарь боевиков приговорен к почти 8 годам тюрьмы.
В рамках ранее начатых уголовных производств продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.