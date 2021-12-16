В Луганской области 717 случаев COVID-19

За 10 февраля в Луганской области лабораторно подтверждено 717 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 6 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 72 460 заболевших коронавирусом. Умерли от осложнений 2321 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 41 229 новых случаев и 236 смертей от COVID-19.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество новых случаев выявлено в Киеве, где за сутки COVID-19 подтвердили у 4104 заболевших. В Одесской области – 4096 случаев, во Львовской – 2951, Днепропетровской – 2418, Харьковской – 1995.

Летальных случаев тоже больше всего в Киеве – 32, за ним следуют Львовская (25), Днепропетровская (15), Донецкая и Запорожская (по 12), Полтавская и Черновицкая (по 11) области.

За все время пандемии в Украине коронавирус лабораторно подтвердили 4 462 970 раз, зафиксировали 3 750 826 выздоровлений. От осложнений умерли 102 403 человека.