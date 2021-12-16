Российские боевики обстреляли район Попасной

10 февраля в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Попасной из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области недалеко от Песков боевики трижды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов разных систем.

В направлении Зайцево российские наемники вели обстрел из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Гранитного оккупанты обстреливали позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Тарамчук российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс трех выстрелов ВОГ-17.

В направлении Водяного наемники вели обстрел из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.