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В Украине за льготный период оформлено более 88 тысяч автомобилей «на еврономерах»

Вчера, 15:10 citynews.net.ua | Напечатать

8 февраля 2022 года завершился период действия упрощенного таможенного оформления и налогообложения подержанных автомобилей с иностранной регистрацией по законам Украины от 15.04.2021 №1402-IX и №1403-IX. Всего оформили более 88 тысяч таких транспортных средств, в Государственный бюджет Украины уплачено более 3 млрд. грн.

Упрощениями можно было воспользоваться с 15 июня 2021 года:

  • до 11 ноября 2021 года - основной 180-дневный период;
  • до 8 февраля 2022 года - 270-дневный период для участников боевых действий, находившихся непосредственно на территории Операции Объединенных сил более 90 дней со дня вступления в силу законов.

Напомним, что временные упрощения касались:

  • легковых автомобилей (код 8703 согласно УКТ ВЭД) и авто для перевозки грузов общей массой до 3,5 тонн (код 8704 согласно УКТ ВЭД),
  • которые были ввезены в Украину в таможенных режимах временного ввоза или транзита и на 31 декабря 2020 года находились в Украине;
  • с года выпуска которых прошло 5 и более лет;

заключались в

  • уплате акцизного налога, где учитывались только возраст авто, тип двигателя и объем двигателя;
  • уплате 20% НДС от суммы акцизного налога (без учета стоимости авто);
  • освобождении от уплаты ввозной пошлины.

Также при осуществлении таможенного оформления авто лица освобождались от ответственности за нарушение таможенных правил (согласно ст. 470, 481 и 485 Таможенного кодекса Украины) при уплате добровольного взноса – 8500 грн.

Кроме того, владельцы авто также могли быть освобождены от ответственности за ПМЖ в случае вывоза авто из Украины и уплаты добровольного взноса в размере 8500 грн.

 

Таким образом, с 09.02.2022 все лица при нарушении сроков и/или условий ввоза транспортных средств личного пользования в режимах транзита или временного ввоза должны нести административную ответственность, установленную Таможенным кодексом Украины.

Лидерами среди таможен по количеству оформленных авто стали:

  • Закарпатская таможня - 15 195 авто
  • Киевская таможня - 11 084 авто
  • Одесская таможня - 10 471 авто
  • Ивано-Франковская таможня - 6 027 авто
  • Черновицкая таможня - 5 636 авто

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