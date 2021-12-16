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МИД Украины просит ОБСЕ подготовить доклад о российской паспортизации оккупированных Луганска и Донецка

Вчера, 14:54 citynews.net.ua | Напечатать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Специальной мониториговой миссии ОБСЕ с запросом о подготовке тематического доклада о российской паспортизации украинцев в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом Кулеба сообщил на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау в Киеве.

«Это большая, системная проблема. Мы должны обратить на нее внимание не только в контексте ситуации в Украине. Но и для того, чтобы четко зафиксировать этот случай и какие последствия он влечет з собой для государства, которая прибегает к подобному шагу паспортизации. Для того, чтобы потом на годы вперед кто-угодно, кто попытается повторить этот российский опыт, трижды подумал», — подчеркнул глава МИД Украины.


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