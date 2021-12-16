ООН и «Врачи мира» доставили гуманитарную помощь в оккупированную часть Луганской области

9 февраля 2022 года УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев и OCHA, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, организовали прохождение гуманитарного конвоя к неподконтрольной правительству территории через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Счастье».

Восемь грузовиков пересекли линию разграничения с временно оккупированной частью Луганской областис 59,6 тоннами помощи от международной неправительственной организации «Врачи мира» (MDM) и Международной организации по миграции (МОМ).

Гуманитарный конвой состоит из средств индивидуальной защиты для предотвращения заражением COVID-19, гигиенических материалов, медицинского оборудования и строительных материалов для поддержки населения, пострадавшего в результате конфликта на востоке Украины.

С 2015 года УВКБ ООН отправило 141 гуманитарный конвой. В 2021 году 24 гуманитарных колонны в составе 202 грузовиков доставили разнообразные гуманитарные товары для обеспечения высокого уровня гуманитарных потребностей мирного населения на востоке Украины. С начала глобальной пандемии COVID-19 в марте 2020 года УВКБ ООН и OCHA перевезли более 2978 тонн различных предметов реагирования, включая гигиенические наборы, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и мыло, медицинское оборудование, древесину и строительные материалы и многое другое с МОМ, Польская гуманитарная акция (PAH), «Человек в беде» (PIN), «Врачи мира» (MDM), УВКБ ООН, ЮНИСЕФ и ВОЗ.

OCHA и УВКБ ООН помогают доставить гуманитарные конвои на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей с 2018 года, когда Секторальная рабочая группа по логистике (LSWG) была создана как преемник логистического кластера. Целью LSWG является удовлетворение логистических потребностей агентств ООН и неправительственных организаций, аккредитованных в Украине.