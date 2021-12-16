В Луганской области 756 заболевших COVID-19 и 8 умерших

За 9 февраля в Луганской области лабораторно подтверждено 756 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 8 человек.

Как мы сообщали ранее, с 11 февраля 2022 года Луганская область переходит в «красную» зону карантинных ограничений.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 71743 заболевших COVID-19. Умерли от осложнений — 2315 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 41694 случаев коронавируса и 280 смертей от COVID-19.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Одесской области — 3918 и в Киеве — 3880, Житомирской — 2602, Днепропетровской — 2420, Львовской — 2280 и Хмельницкой — 2109 областях.

Летальных случаев второй день подряд больше всего в Киеве — 25, а также в Ивано-Франковской и Львовской — по 20, Черниговской — 16, Днепропетровской, Донецкой, Хмельницкой и Черкасской — по 15 умерших.

Всего с начал пандемии в Украине выявлено 4 421 741 случаев заболевания, зафиксировали 3 729 976 выздоровлений. Умерли в результате осложнений 102 167 человек.