Семь лет назад 17 украинцев погибли во время обстрела российскими «Смерчами» Краматорска

10 февраля 2015 года оккупационные вооруженные формирования Российской Федерации совершили военное преступление и использовали запрещенные в цивилизованном мире кассетные боеприпасы и обстреляли из реактивных систем залпового огня «Смерч» город Краматорск в Донецкой области. Две серии взрывов произошли с интервалом в полчаса в светлое время суток.

Более 30 реактивных вражеских снарядов попали в жилые кварталы населенного пункта и местный аэродром в окрестностях города, где располагался штаб АТО.

В результате варварской атаки погибли 17 человек: 8 — гражданских и 9 — военнослужащих, еще 64 человека (5 из которых дети) получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницы. Повреждения получили 41 здание. Среди погибших военных Евгений Бушнин, Владимир Глубоков, Виктор Девяткин, Владимир Довганюк, Денис Жембровский, Михаил Ильяшук, Сергей Хаустович, Игорь Шевченко, Сергей Шмерецкий. Вечная память украинским героям... Никогда не забудем павших, они живы в наших сердцах, пока их помним.

Обстрел Краматорска стал одним из первых случаев явного применения оккупационными войсками Российской Федерации запрещенного вооружения. Снаряды, выпущенные из РСЗО «Смерч», были снаряжены так называемыми «бомбовыми кассетами», более известными как «кассетные боеприпасы». Применение этого вида вооружения запрещено Конвенцией о кассетных боеприпасах, принятой в 2008 году. Россия, один из крупнейших производителей подобного оружия, отказалась подписать документ.

Организаторы и исполнители этого преступления должны понести наказание. Дело о террористическом обстреле Краматорска является частью иска Украины против Российской Федерации в Международном суде ООН.