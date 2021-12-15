8 февраля в Донецкой области зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Недалеко от Песков российские террористы обстреливали позиции украинских военных из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Невельское наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросили на позиции ВСУ гранату ВОГ-17.

В направлении Светлодарска российские боевики вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.