Зеленский пообещал всем пенсионерам бесплатный смартфон

Все граждане Украины старше 60 лет получат от государства смартфон. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе Дія.Саммита 8 февраля 2022 года.

«Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем независимо от возраста, поэтому вскоре все граждане Украины старше 60 лет получат от государства бесплатный, качественный, современный, быстрый смартфон», — заявил он.

Выбрать название для программы предлагают самим гражданам — таким образом Зеленский презентовал электронные опросы для украинцев через Дію.

Также в Діе доступно голосование за название новй инициативы. Среди доступных вариантов уже есть БабусяФон, Єдідусь, Єбабуся та Єсмартфон.

Опросы уже доступны в Дії, отметил Зеленский.