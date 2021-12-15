В Лисичанске автомобиль врезался в жилой дом - водитель погиб

Вчера, 7 февраля, около 8.10, в полицию г. Лисичанск поступило сообщение местной жительницы об автопроисшествии с опрокидыванием автомобиля в районе дома. 30 по ул. Красной.

На месте происшествия следователи следственного управления совместно с местными правоохранителями установили, что 34-летний северодончанин, управляя автомобилем «GEELY», двигался по ул. Красная в направлении ул. Коммунальной. В районе дома. 31-й водитель допустил выезд за пределы проезжей части и въехал в дом. От полученных в результате ДТП телесных повреждений водитель погиб на месте.

В ходе проведения первоочередных следственных и оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что аварийную ситуацию для потерпевшего мог создать 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21099», который совершал разворот на этом участке дороги и не предоставил преимущество в движении автомобилю «GEELY».

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», оперативники установили местонахождение 44-летнего водителя. Следователями изъяты оба транспортных средства. Предварительно, в момент ДТП оба водителя были трезвыми, назначены экспертизы. Продолжается досудебное следствие.

Если вы стали свидетелем происшествия, обратитесь в полицию г. Лисичанска по адресу: г. Лисичанск, ул. Менделеева 71 или по телефонам: (06451) 7-04-54; 050-662-92-33 или "102".