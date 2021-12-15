До $100 тысяч поддержки: предпринимателям предлагают инвестировать в развитие бизнеса Луганской и Донецкой областей

Датский совет по беженцам (DRC) информирует о продолжении программы бизнес-партнерства в Донецкой и Луганской областях. Программа предусматривает помощь в развитии бизнесов, способствующих увеличению доходов местного населения.

По информации пресс-службы, гранты предлагают в рамках «Программы экономического развития восточной Украины». Участниками такой программы могут быть частные предприятия любой формы регистрации, объединения производителей сельскохозяйственной продукции, коммунальные предприятия и т.д.

Помощь предоставляется по принципу соинвестирования: грантовая поддержка от Датского совета по беженцам до $100 тыс. и обязательный вклад партнера до 50 % общего бюджета проекта.

«Важно, чтобы проект был направлен на увеличение доходов местного населения Донецкой или Луганской областей, в том числе за счет прямого привлечения жителей (как партнеров проекта, поставщиков сырья и т.п.). Одним из уже успешно реализуемых проектов является построение хаба для сбора и передержки животных в селе Торское Донецкой области. Благодаря такому хабу фермер Олег может собирать овец с разных ферм, повышая рентабельность как своего хозяйства, так и партнеров», — информирует DRC.

Кроме того, в организации подчеркивают, что заявки на грант должны обязательно предусматривать расширение существующего бизнеса, а сам бизнес-проект должен быть прибыльным.

Узнать больше о приложении и подать заявку можно по ссылке.

Напомним, «Программа экономического развития восточной Украины» реализуется DRC в Донецкой и Луганской областях с 2017 года, оказывая всестороннюю грантовую поддержку внутренне перемещенным лицам и другим жителям этих областей. Проект финансируется Швейцарией через Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, а также правительством Великобритании и призван стимулировать возрождение экономики региона.