За сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 727 новых случаев COVID-19

За 7 февраля 2022 года в Луганской области лабораторно подтверждено 727 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 7 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 70 213 случаев коронавируса. От осложнений умерли 2300 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявили 34 353 случая инфицирования коронавирусом и 255 смертей от COVID-19.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшая заболеваемость COVID-19 среди регионов Украины в Одесской области — 3921 заболевший, Киев — 2862 и Львовская область — 2336, Харьковская — 2022 и Днепропетровская — 1960 области.

Летальных случаев за минувшие сутки зарегистрировали больше всего в Запорожской — 22, Львовской — 19, Донецкой — 18, Сумской — 16 и Днепропетровской — 15 областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 подтвердили у 4 341 790 заболевших, из них выздоровели — 3 696 285 человек, умерли от осложнений, вызванных коронавирусом — 101 647 человек.