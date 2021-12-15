За сутки на Донбассе 5 обстрелов - ранен украинский военный

За сутки на Донбассе 5 обстрелов - ранен украинский военныйСегодня, 10:12
За 7 февраля 2022 года в Донецкой области зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. В Луганской области об обстрелах не сообщают.
Российские террористы обстреливали позиции ВСУ в районе Южного, Водяного, Невельского и Песков из стрелкового оружия.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.