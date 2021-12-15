Министры иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии сегодня посетили Луганскую областьСегодня, 15:58
Министры иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии сегодня посетили Луганскую область.
Сегодня, 7 февраля Министры иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии посетили Луганскую область. Побывали представители трех европейских стран и в Станице Луганской, где увидели как люди из оккупированных районов пересекают КПВВ.
Также министры посетили прифронтовую зону на востоке и встретились с украинскими военными, которые гостям с вертолета показали территорию вдоль линии столкновения.
По итогам визита министры иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии далb короткий брифинг для прессы в Станице Луганской.
После поездки на восток министры проведут переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.