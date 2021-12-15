Министры иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии сегодня посетили Луганскую область.

Сегодня, 7 февраля Министры иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии посетили Луганскую область. Побывали представители трех европейских стран и в Станице Луганской, где увидели как люди из оккупированных районов пересекают КПВВ.

Также министры посетили прифронтовую зону на востоке и встретились с украинскими военными, которые гостям с вертолета показали территорию вдоль линии столкновения.

По итогам визита министры иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии далb короткий брифинг для прессы в Станице Луганской.

После поездки на восток министры проведут переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.