Талановиті учні Донеччини та Луганщини отримають можливість безкоштовно навчатися у одній з найінноваційніших шкіл

Талановиті учні Донеччини та Луганщини отримають можливість безкоштовно навчатися у одній з найінноваційніших шкілСегодня, 15:01
Новопечерська школа та громадська спілка «Освіторія» розпочинають прийом заявок від школярів 8-11-х класів на Стипендіальну програму 2022/23. Талановиті учні Донеччини та Луганщини отримають шанс навчатися в одній з найінноваційніших шкіл безкоштовно. Стипендіальна програма — це соціальний проєкт, який покликаний дати доступ до якісної освіти дітям з родин, чиї статки не дозволяють сплатити на навчання.
У цьому році заявки приймають з будь-якого міста чи села України. На час навчання стипендіати з інших міст перебуватимуть під наглядом тьютора, будуть забезпечені житлом, харчуванням та усім необхідним для навчання за кошт Стипендіальної програми.
«Стипендіальні програми в усьому світі покликані дати рівні можливості для навчання кожній дитині, незалежно від статків. Ми щасливі, що можемо робити це тут, в Україні. Цього року ми розширили Стипендіальну програму за межі Києва та області, тож з нетерпінням чекаємо знайомства із талановитими дітьми з кожного куточку країни та зробимо усе, аби дати їм найкращі знання і навички та потужний старт у житті», — говорить Зоя Литвин, голова ГС «Освіторія», засновниця Новопечерської школи.
Новопечерська школа міста Києва — інноваційна школа, що фокусується на розвитку не лише знань, а й навичок. Над навчальною програмою школи працювали провідні українські педагоги та експерти Канадського бюро міжнародної освіти, збагативши її найкращими світовими методиками. У школі навчають українською та англійською, багато уваги приділяють вибору майбутньої професії та розвитку лідерських якостей.
Стипендіальна програма стартує вп’яте: за час її існування вже 30 обдарованих дітей отримали грант на безкоштовне навчання. Стипендіати-випускники Новопечерської школи вступають до найпрестижніших вузів України та світу: від КНУ ім.Шевченка та Києво-Могилянської Академії до ізраїльського Техніону чи американського Стенфорду.
«Мене Новопечерська школа, перш за все, вразила своїм рівнем знань. Вчителі відповідально ставляться до підготовки занять, і слухати їх завжди цікаво, навіть якщо до цього взагалі не цікавився предметом. Участь у конкурсі була одним з моїх найкращих і непередбачених рішень за останній рік», — говорить стипендіатка Анастасія Алєксєєва, 11 клас.
Що потрібно для участі?
- Бути учнем 8-11 класу в наступному, 2022/23 навчальному році.
- Мати визначні академічні, творчі, спортивні або соціальні здобутки.
- Бути проактивним, ініціативним, відповідальним та працьовитим.
- Належати до родини із середнім або нижчим за середній рівнем достатку, що не дає можливості родині сплачувати за контрактну форму навчання.
- Успішно пройти всі етапи вступної кампанії: відбір за анкетами, тестування з основних предметів та співбесіди.
Друзі, викладачі, наукові керівники, репетитори та близькі можуть також рекомендувати учня, який стане достойним претендентом на участь. Дедлайн для подачі заявок — 1 березня 2022 року, для рекомендацій — 22 лютого включно. Форми для реєстрації та рекомендації учня шукайте за посиланням.