Талановиті учні Донеччини та Луганщини отримають можливість безкоштовно навчатися у одній з найінноваційніших шкіл

Новопечерська школа та громадська спілка «Освіторія» розпочинають прийом заявок від школярів 8-11-х класів на Стипендіальну програму 2022/23. Талановиті учні Донеччини та Луганщини отримають шанс навчатися в одній з найінноваційніших шкіл безкоштовно. Стипендіальна програма — це соціальний проєкт, який покликаний дати доступ до якісної освіти дітям з родин, чиї статки не дозволяють сплатити на навчання.

У цьому році заявки приймають з будь-якого міста чи села України. На час навчання стипендіати з інших міст перебуватимуть під наглядом тьютора, будуть забезпечені житлом, харчуванням та усім необхідним для навчання за кошт Стипендіальної програми.

«Стипендіальні програми в усьому світі покликані дати рівні можливості для навчання кожній дитині, незалежно від статків. Ми щасливі, що можемо робити це тут, в Україні. Цього року ми розширили Стипендіальну програму за межі Києва та області, тож з нетерпінням чекаємо знайомства із талановитими дітьми з кожного куточку країни та зробимо усе, аби дати їм найкращі знання і навички та потужний старт у житті», — говорить Зоя Литвин, голова ГС «Освіторія», засновниця Новопечерської школи.

Новопечерська школа міста Києва — інноваційна школа, що фокусується на розвитку не лише знань, а й навичок. Над навчальною програмою школи працювали провідні українські педагоги та експерти Канадського бюро міжнародної освіти, збагативши її найкращими світовими методиками. У школі навчають українською та англійською, багато уваги приділяють вибору майбутньої професії та розвитку лідерських якостей.

Стипендіальна програма стартує вп’яте: за час її існування вже 30 обдарованих дітей отримали грант на безкоштовне навчання. Стипендіати-випускники Новопечерської школи вступають до найпрестижніших вузів України та світу: від КНУ ім.Шевченка та Києво-Могилянської Академії до ізраїльського Техніону чи американського Стенфорду.

«Мене Новопечерська школа, перш за все, вразила своїм рівнем знань. Вчителі відповідально ставляться до підготовки занять, і слухати їх завжди цікаво, навіть якщо до цього взагалі не цікавився предметом. Участь у конкурсі була одним з моїх найкращих і непередбачених рішень за останній рік», — говорить стипендіатка Анастасія Алєксєєва, 11 клас.

Що потрібно для участі?

Бути учнем 8-11 класу в наступному, 2022/23 навчальному році.

Мати визначні академічні, творчі, спортивні або соціальні здобутки.

Бути проактивним, ініціативним, відповідальним та працьовитим.

Належати до родини із середнім або нижчим за середній рівнем достатку, що не дає можливості родині сплачувати за контрактну форму навчання.

Успішно пройти всі етапи вступної кампанії: відбір за анкетами, тестування з основних предметів та співбесіди.

Друзі, викладачі, наукові керівники, репетитори та близькі можуть також рекомендувати учня, який стане достойним претендентом на участь. Дедлайн для подачі заявок — 1 березня 2022 року, для рекомендацій — 22 лютого включно. Форми для реєстрації та рекомендації учня шукайте за посиланням .