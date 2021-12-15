» » Талановиті учні Донеччини та Луганщини отримають можливість безкоштовно навчатися у одній з найінноваційніших шкіл

Талановиті учні Донеччини та Луганщини отримають можливість безкоштовно навчатися у одній з найінноваційніших шкіл

Сегодня, 15:01 citynews.net.ua | Напечатать

Новопечерська школа та громадська спілка «Освіторія» розпочинають прийом заявок від школярів 8-11-х класів на Стипендіальну програму 2022/23. Талановиті учні Донеччини та Луганщини отримають шанс навчатися в одній з найінноваційніших шкіл безкоштовно. Стипендіальна програма — це соціальний проєкт, який покликаний дати доступ до якісної освіти дітям з родин, чиї статки не дозволяють сплатити на навчання.

У цьому році заявки приймають з будь-якого міста чи села України. На час навчання стипендіати з інших міст перебуватимуть під наглядом тьютора, будуть забезпечені житлом, харчуванням та усім необхідним для навчання за кошт Стипендіальної програми. 

«Стипендіальні програми в усьому світі покликані дати рівні можливості для навчання кожній дитині, незалежно від статків. Ми щасливі, що можемо робити це тут, в Україні. Цього року ми розширили Стипендіальну програму за межі Києва та області, тож з нетерпінням чекаємо знайомства із талановитими дітьми з кожного куточку країни та зробимо усе, аби дати їм найкращі знання і навички та потужний старт у житті», — говорить Зоя Литвин, голова ГС «Освіторія», засновниця Новопечерської школи.

Новопечерська школа міста Києва  — інноваційна школа, що фокусується на розвитку не лише знань, а й навичок. Над навчальною програмою школи працювали провідні українські педагоги та експерти Канадського бюро міжнародної освіти, збагативши її найкращими світовими методиками. У школі навчають українською та англійською, багато уваги приділяють вибору майбутньої професії та розвитку лідерських якостей.

Стипендіальна програма стартує вп’яте: за час її існування вже 30 обдарованих дітей отримали грант на безкоштовне навчання. Стипендіати-випускники Новопечерської школи вступають до найпрестижніших вузів України та світу: від КНУ ім.Шевченка та Києво-Могилянської Академії до ізраїльського Техніону чи американського Стенфорду.

«Мене Новопечерська школа, перш за все, вразила своїм рівнем знань. Вчителі відповідально ставляться до підготовки занять, і слухати їх завжди цікаво, навіть якщо до цього взагалі не цікавився предметом. Участь у конкурсі була одним з моїх найкращих і непередбачених рішень за останній рік», — говорить стипендіатка Анастасія Алєксєєва, 11 клас.

Що потрібно для участі?

  • Бути учнем 8-11 класу в наступному, 2022/23 навчальному році.
  • Мати визначні академічні, творчі, спортивні або соціальні здобутки.
  • Бути проактивним, ініціативним, відповідальним та працьовитим.
  • Належати до родини із середнім або нижчим за середній рівнем достатку, що не дає можливості родині сплачувати за контрактну форму навчання.
  • Успішно пройти всі етапи вступної кампанії: відбір за анкетами, тестування з основних предметів та співбесіди. 

Друзі, викладачі, наукові керівники, репетитори та близькі можуть також рекомендувати учня, який стане достойним претендентом на участь.  Дедлайн для подачі заявок — 1 березня 2022 року, для рекомендацій — 22 лютого включно. Форми для реєстрації та рекомендації учня шукайте за посиланням.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:58

Министры иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии сегодня посетили Луганскую область

Сегодня, 15:01

Талановиті учні Донеччини та Луганщини отримають можливість безкоштовно навчатися у одній з найінноваційніших шкіл

Сегодня, 10:25

«Экспрокурорку» оккупированного Алчевска заочно приговорили к восьми с половиной годам

Сегодня, 09:49

Российские боевики дважды обстреливали ВСУ в Донецкой области

Сегодня, 09:45

В январе 2022 плательщики Луганской области заплатили более 672 млн грн налогов и сборов

Сегодня, 09:22

В Луганской области 248 заболевших COVID-19

4-02-2022, 14:58

Правозащитники сообщили о возможном закрытии последних КПВВ в Луганской и Донецкой областях

4-02-2022, 13:37

Луганская и еще восемь областей получат почти 1,2 миллиарда гривень на восстановление социальной инфраструктуры

4-02-2022, 10:57

В Луганской области лабораторно подтверждено 805 новых случаев COVID-19

4-02-2022, 10:02

Youtube удалил пропагандистские каналы луганских и донецких боевиков

3-02-2022, 16:42

В Луганской области школам, вузам и колледжам рекомендовано перейти на дистанционное обучение

3-02-2022, 15:48

За 500 тысяч долларов в Луганской области хотели украсть железнодорожные пути

Новости Украины:

4-02-2022, 13:25

В Одессе несколько центральных улиц на  сутки остались без воды

2-02-2022, 16:55

Кабмин поддержал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией

1-02-2022, 13:15

Аэропорт «Борисполь» украсят портретами выдающихся женщин-ученых

24-01-2022, 10:47

Як знайти роботу в Європі

14-01-2022, 10:02

В Украине взломаны или не работают сайты нескольких министерств и Дія

11-01-2022, 22:37

В 2021 году Международный аэропорт «Киев» имени Сикорского обслужил 1 418 153 пассажира

11-01-2022, 18:27

В Киеве «заминировали» все школы

10-01-2022, 17:36

В Одессе задержали российского агента из Приднестровья

5-01-2022, 12:57

В Киеве за 2021 год зафиксировано 25 температурных рекордов

29-12-2021, 16:48

Почему стоит ехать в столицу для поиска работы?

16-12-2021, 16:21

ЕБРР подтвердил выделение 190 млн евро на ремонт автодороги M-05 Киев – Одесса

15-12-2021, 12:05

Надежность автомобиля ГАЗ в качестве автозапчастей

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 



^Наверх

 