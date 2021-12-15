«Экспрокурорку» оккупированного Алчевска заочно приговорили к восьми с половиной годам

Вступил в силу приговор суда бывшей сотруднице органов прокуратуры Украины, предавшей присягу и перешедшей на сторону оккупантов. Во временно оккупированном Алчевске она возглавила подразделение так называемой «генеральной прокуратуры ЛНР».

По данным следствия, женщина получила от боевиков руководящий пост в «прокуратуре» в 2015 году.

Следователи СБУ собрали доказательства того, что, будучи в должности «прокурора» города, она обеспечивала исполнение и соблюдение незаконно изданных оккупантами «законов».

В частности, по указаниям главарей террористической ЛНР осуществляла контроль за перерегистрацией захваченных украинских предприятий в органах оккупационной администрации и взысканием с них налогов в бюджет ЛНР; оказывала давление на предпринимательские структуры, санкционировала незаконные задержания и аресты граждан Украины.

В 2017 году, на основании собранных СБУ доказательств незаконной деятельности, приспешница террористов была объявлена ​​в общегосударственный розыск. Ей заочно уведомлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие созданию или деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Лисичанский городской суд, рассмотрев обвинительные материалы по заочной процедуре, принял окончательное процессуальное решение о вине правонарушительницы и приговорил ее к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор вступил в законную силу, а срок наказания начнет отсчитываться после задержания осужденной преступницы и направления ее в места лишения свободы.