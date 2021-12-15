Российские боевики дважды обстреливали ВСУ в Донецкой области

Российские боевики дважды обстреливали ВСУ в Донецкой областиСегодня, 09:49
За прошедшие сутки, 6 февраля, в Донецкой области зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Поселок Водяное в Донецкой области российские боевики обстреляли из ручных противотанковых гранатометов.
Недалеко от Песков российские террористы обстреливали позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий российских боевиков нет.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.