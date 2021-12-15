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Российские боевики дважды обстреливали ВСУ в Донецкой области

Сегодня, 09:49 citynews.net.ua | Напечатать

За прошедшие сутки, 6 февраля, в Донецкой области зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Поселок Водяное в Донецкой области российские боевики обстреляли из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от Песков российские террористы обстреливали позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий российских боевиков нет.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.


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