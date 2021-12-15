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В январе 2022 плательщики Луганской области заплатили более 672 млн грн налогов и сборов

Сегодня, 09:45 citynews.net.ua | Напечатать

Как сообщила начальник Главного управления ГНС в Луганской области Ольга Высочина, в течение января 2022 плательщики Луганской области заплатили в сводный бюджет 672,7 млн ​​гривень. Это на 23,3 проц. или на 126,9 млн. гривень больше, чем в январе прошлого года. 

В частности, в бюджет поступило 309,3 млн гривень. По сравнению с показателями в январе 2021 года поступления выросли на 26,7 проц. или на 65,2 млн. гривень.

По ее словам, в разрезе основных платежей в государственный бюджет поступило 137,2 млн. грн. налога на добавленную стоимость; 89,4 млн. грн. налога на доходы физических лиц и военного сбора; 76,8 млн грн рентной платы за пользование недрами общегосударственного значения, 1,8 млн грн налога на прибыль предприятий; 1,8 млн грн акцизного налога с произведенных подакцизных товаров.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 330,1 млн грн, что превышает фактические поступления за январь прошлого года на 20,2 проц. или на 55,4 млн. гривень.

Ольга Высочина отметила, что наблюдается улучшение налоговой дисциплины, о чем свидетельствует увеличение уплаты налогов в бюджет.

Она подчеркнула, что на современном этапе развития страны наполнение государственного бюджета является составляющей общегосударственной программы безопасности государства и его граждан. Около 65 процентов доходной части Сводного бюджета Украины обеспечивается за счет поступлений, контроль за взиманием которых возложен на ГНС. Выполнение возложенных на ГНС ​​задач лежит в плоскости тесного сотрудничества с налогоплательщиками.


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