В Луганской области 248 заболевших COVID-19

За 6 февраля в Луганской области лабораторно подтверждено 248 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер 1 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 69 485 случаев коронавируса. От осложнений умерли 2293 человека.

За сутки, 6 февраля 2022, в Украине зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество новых случаев выявлено в Киеве - 2266, во Львовской - 2122, Одесской - 2033, Хмельницкой - 1713 и Харьковской - 1609 областях.

Наибольшее количество умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, в Запорожской - 18 и Львовской - 13 областях, а также в Киеве - 12 человек.

За все время пандемии в Украине COVID-19 лабораторно подтвердили у 4 307 437 пациентов, зафиксировали 3 681 092 выздоровления. 101 392 заболевших умерли от осложнений.