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Правозащитники сообщили о возможном закрытии последних КПВВ в Луганской и Донецкой областях

Вчера, 14:58 citynews.net.ua | Напечатать

Правозащитники из Інститут стратегігчних досліджень та безпеки сообщили об усилении патрулей на границе РФ и оккупированных районов Луганской и Донецкой областей а также о возможном закрытии последних КПВВ в Новотроицком и Станице Луганской уже весной 2022 года.

В Куйбышевском и Матвеево-курганском районах Ростовской области усилены патрули приграничного контроля пограничной службой ФСБ РФ. Местным жителям этих районов разъясняется о запрете фото и видео съёмок в приграничной зоне, есть случаи задержания лиц, которые под видом блогеров и журналистов занимались сбором информации.

Ужесточение режима пограничного контроля связано с переброской техники из РФ в ОРДЛО именно на этом участке границы;

Также правозащитники считают, что в апреле 2022 года, НВФ «ЛНР» и «ДНР» планирует окончить реконструкцию пунктов пропуска на границах ОРДЛО и РФ. К это у времени в РФ готовится новый Указ об упрощении таможенного контроля и въезда-выезда на участке границы РФ и ОРДЛО.

В то же время КПВВ на линии разграничения ОРДЛО и Украины работать уже не будут. По их словам такую же информацию сообщили и перевозчики работающие в ОРДЛО.

На данный момент, одной из главных задач в повестке дня от Кремля к НВФ «ЛДНР», является мобилизация и сокращение недостатка людского ресурса.

На прошлой неделе в Донецке состоялось общее совещание силовиков с одним из Кураторов из КРЕМЛЯ. Кураторы сообщили, лидерам НВФ, чтобы они подготовили места для расквартировки дополнительных сид добровольцев-наемников, которых снимут с фронтов и военных баз в других странах.

Сейчас в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей мужское население, под предлогом выезда на работы вахтовым методам в РФ, выезжает из ОРДЛО, а на КПП с Россией постоянные очереди.


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